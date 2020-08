Arden los bosques nativos en Córdoba, Argentina. El negocio inmobiliario y la inacción de las autoridades responsables por los incendios

Las sierras de Córdoba arden en los incendios más fuertes de los últimos 12 años. No solo se calcinaron la Chiquitanía y la Amazonía en 2019, ahora desaparecen bajo fuego de este mundo los árboles nativos, algarrobos y quebrachos sobre todo, y la poca fauna nativa que poblaba la sierra en el Valle de Punilla, pumas, gatos monteces, comadrejas, armadillos cóndores, además de otras especies… También arden los humedales de El Paraná en Argentina. Y pues lo de siempre: detrás de estos desastres están no solo los efectos de la crisis climática o el clima extremadamente seco, como afirman autoridades, sino los intereses de las inmobiliarias y la agroindustria. Huele a monte quemado y a los negocios que se cuecen en la hoguera que ahora son los bosques. Mientras no han habido acciones efectivas de autoridades, por lo menos 170 vecinos fueron evacuados y los bomberos voluntarios no han podido extinguir los incendios que devastan los montes de Córdoba. Compartimos palabras de personas que están viendo las llamas a pocas cuadras de sus hogares, y el comunicado de la Coordinadora del Bosque Nativo.

Ana Britos, compañera feminista y habitante de Córdoba

La primera foto es el contrafuego que los bomberos están haciendo en la autovía de montaña en estos momentos. Estamos acompañando ese contrafuego. La segunda es como Córdoba ve a la Comuna San Roque. Hoy ayudamos a apagar 3 focos de incendio en la Comuna desde las 15 hs. A las 11 am habían avisado que a las 15 llegaba el fuego a la Comuna. Así fue. Pocos y fuertes bomberos, muches de los que vivimos en la Comuna ayudando, muches. A las 20 hrs. aproximádamente se activó un foco en un predio cerca del Ipem 388, donde vienen les pibes de la mayoría de las ciudades y pueblos cercanos. Les mismes estudiantes, les docentes de allí, les padres/madres y los bomberos (sin parar) contuvieron ese foco. A las 22 había 7 bomberos sin comer desde temprano y les acercamos comida. Ahora el viento paró. Denuncio claramente luego de ver al mismísimo infierno que la indiferencia del gobierno provincial de Cordoba, empezando por el gobernador Schiaretti es la responsable de todo el dolor y daño humano y no humano en toda Córdoba y en especial en el Valle de Punilla.



Incendio de Valle en Punilla, Córdoba (Fotografías: Ana Britos)

COMUNICADO DE LA COORDINADORA EN DEFENSA DEL BOSQUE NATIVO

24 de agosto 2020



Con una actitud de total falta de respeto y subestimación al pueblo que gobierna, el Gobernador Schiaretti en su primer Tweet sobre los incendios, responsabiliza al clima seco y ventoso de las más de 20.000 hectáreas quemadas en lo que va del 2020 en la provincia de Córdoba. Con ese enunciado falaz y engañoso, se olvida de mencionar la falta de presupuesto y de planificación en políticas de prevención de incendios, la ausencia de responsabilidad penal de los autores intelectuales y responsables directos de quemas intencionales y de los desmontes sistemáticos, ilegales y sin control efectivo de las últimas dos décadas, incluso realizándose los mismos mediante fumigaciones con productos químicos contaminantes. Resulta incoherente agradecer el enorme esfuerzo de nuestros bomberos y Defensa Civil, cuando al mismo tiempo se derogó el financiamiento que por Ley tenía el Plan Provincial de Manejo del Fuego y se desafectó el sistema de alerta temprana de incendios con el retiro de los vigías apostados en toda la provincia.

Las tormentas de tierra generadas por el viento arrasan los suelos dejados al desnudo por los cómplices del agronegocio, los desesperantes períodos de sequía o inundaciones acentuados por el cambio climático han provocado hasta pérdida de vidas humanas y la salud de todos los habitantes se degrada a la par de la calidad del agua que bebemos y del aire que respiramos… por todo esto, resulta evidente que el compromiso a “ayudar con recursos para reconstruir los daños materiales” no solo es insuficiente sino irresponsable e incompetente, ya que aborda el problema de una manera reduccionista y efectista.

En sus declaraciones, el Gobernador Schiaretti ignora absolutamente la tremenda pérdida de bosque nativo, territorio de cientos de familias campesinas, y omite por completo la implementación de políticas destinadas a remediar las zonas incendiadas, no expone los medios y las herramientas transparentes que destinarán para resarcir a las familias damnificadas, ni menciona el avance del desarrollismo especulativo tanto inmobiliario como agroindustrial sobre los territorios quemados, que hacen prevalecer los negocios privados a partir de tierras quemadas, a costa de la muerte y el dolor de los seres vivos.

Le recordamos al Sr. Gobernador que por Ley Nacional y Provincial ningún cambio de uso del suelo puede producirse en territorios incendiados, ni cambio de categoría en el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, que por cierto lleva cinco años sin instrumentarse el proceso participativo para su actualización, lo cual evidencia la ausencia estatal en políticas ambientales y sus tristes consecuencias.

Agradecemos el trabajo de bomberos, defensa civil, brigadas forestales y habitantes de la zona que ante un contexto de ausencia de prevención e ineficaz respuesta, ponen en riesgo su integridad física en pos de proteger el patrimonio natural y cultural de la comunidad.



#BastaDeIncendios

#EstadoResponsable

#ElMonteSeDefiende



Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo

CoDeBoNa





Incendios en Córdoba y la protesta por la quema de los humedales en El Paraná (Fotos: Ariel Luna, Fiorella Pérez, y Guillermo Bertoldi respectivamente)

(Foto de portada: compartida por Ana Britos)